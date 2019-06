Comercio, cambio climático e Irán centran la cumbre del G20

Las tensiones comerciales y geopolíticas, y la inminente amenaza del cambio climático ocupan la agenda mientras el presidente de China, Xi Jinping, y otros líderes mundiales llegaban el jueves a Osaka, Japón, para participar en una cumbre del grupo de las 20 principales economías del mundo.

Aunque la posibilidad de una detente en la guerra comercial entre Estados Unidos y China está en el centro de atención, muchos de los participantes reclaman una perspectiva más amplia para abordar las muchas crisis globales.

"Este será un G20 difícil, hay desafíos globales que abordar. Debemos esforzarnos para frenar las amenazas del clima, (...) reformar la Organización Mundial del Comercio y prepararnos para la revolución digital", señaló Donald Tusk, presidente del Consejo de la Unión Europea, en un encuentro con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe.

La cumbre se celebra además en un momento de crecientes tensiones internacionales sobre el acuerdo nuclear con Irán, por ejemplo, además de las disputas comerciales y tecnológicas entre Washington y Beijing.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó más tarde en el día a Japón y se verá cara a cara con Xi el sábado, cuando concluyan las reuniones del G20.

China tiene intención de defenderse contra futuros movimientos de la Casa Blanca para penalizarla por las fricciones comerciales, señaló un vocero del Ministerio de Exteriores en Beijing.

Las amenazas de Trump de imponer más aranceles a las importaciones chinas "no funcionarán con nosotros porque el pueblo chino no cree en la herejía y no teme la presión”, explicó Geng Shuang.

Beijing ha tratado de ganar apoyos para la defensa de los tratados comerciales globales frente a la política de “Estados Unidos primero” de Trump en foros como el G20.

La agencia noticiosa estatal china, Xinhua, publicó el jueves un comentario destacando que el aumento de la importancia del G20 coincidió con los esfuerzos de sus líderes por contener los daños de la crisis financiera global de 2008.

"Aunque la recuperación económica mundial sigue siendo frágil, ahora se enfrenta a un aumento de la retórica contra el libre comercio y de las medidas proteccionistas que amenazan con suspender el régimen de comercio multilateral basado en normas”, apuntó.

Se espera que Xi se reúna también con Abe el jueves por la noche para buscar un gran avance luego de años de tensiones por disputas territoriales. Esta es su primera visita a Japón desde que asumió el poder en 2013.

La visita de Xi a Corea del Norte la semana pasada generó esperanzas de avances en el estancado diálogo con Estados Unidos por el programa nuclear de Pyongyang. Trump visitará Corea del Sur después de la cumbre.

En algunas ocasiones, el presidente de Estados Unidos se ha situado en las antípodas de los otros líderes mundiales en este tipo de cumbres internacionales, especialmente en asuntos como Irán, el cambio climático y el comercio.

Abe ha intentado hacer de la reunión de Osaka un punto de inflexión para el progreso en cuestiones medioambientales, incluyendo el cambio climático. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, reforzó este mensaje el miércoles durante su visita de Estado a Tokio, donde describió el cambio climático como una "línea roja" para respaldar el comunicado final del G20.

"Este es el momento de cumplir con nuestra responsabilidad”, dijo Macron. "No firmaré si no vamos más allá en nuestra ambición sobre el cambio climático. Esto significaría que todas estas cumbres no sirven de nada”.

En el marco de la cumbre en Osaka, activistas de una coalición de 50 grupos ambientalistas protestaron en el exterior de una central térmica de carbón en la cercana ciudad portuaria de Kobe.