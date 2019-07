Comienza reunión de No Alineados en Venezuela con llamados a la no injerencia

Con un llamado a la paz y al respeto a la soberanía, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, inauguró este sábado la reunión del buró de coordinación del Movimiento de países No Alineados (Mnoal), en la que participan delegados de decenas de países pertenecientes al bloque.

Arreaza dijo que uno de los retos del Mnoal, integrado por más de un centenar de naciones, es "la promoción y consolidación de la paz" a través del respeto a la soberanía y la solidaridad.

En su discurso de apertura, el jefe de la diplomacia venezolana recriminó a la Administración de Donald Trump en Estados Unidos por sus "intentos de derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro", al que Washington y otro medio centenar de países consideran ilegítimo.

En este sentido, repudió las "gravísimas declaraciones" en las que Trump y otros altos funcionarios de su Gobierno han asegurado que EE.UU. no descarta aplicar la "opción militar" para intervenir en Venezuela, que atraviesa una severa crisis social, política y económica desde hace años.

Aunque no lo mencionó específicamente, el canciller venezolano también rechazó las acciones emprendidas por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino del país en enero al considerar que Maduro usurpa el cargo desde entonces por haber obtenido la reelección en unos comicios cuestionados.

Venezuela acoge a los representantes del Mnoal con miras a la preparación de la cumbre del grupo que se desarrollará en octubre próximo en Bakú, Azerbaiyán, país que recibirá la presidencia del bloque de manos de Venezuela, a la cabeza desde 2016.

Además, en la cita se debatirán varios temas, entre ellos los derechos humanos, la diplomacia internacional y los estatutos de Naciones Unidas.

En la sesión participan, entre otros, los representantes de Relaciones Exteriores de Irán, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Palestina, Surinam, Antigua y Barbuda; así como los vicecancilleres de Rusia y Turquía.

Deputy Minister @alvinbotes leading SA delegation to the Ministerial Meeting of the Non-Aligned Movement (NAM) Coordinating Bureau (CoB) in Caracas, Venezuela @SAgovnews @UbuntuRadioZA @EmbaVESudafrica pic.twitter.com/UVCl6E1UrP