Confirman 15 años de cárcel para cura pedófilo en Argentina

El sacerdote católico Julio César Grassi deberá purgar 15 años de cárcel por abuso sexual de un menor en la Fundación Felices los Niños que presidía, confirmó el martes la Corte Suprema de Argentina en su sitio web.

La sentencia había sido dictada en 2009 pero fue apelada hasta llegar a la decisión del máximo tribunal. Grassi (60 años) está en prisión desde 2013 por orden de una cámara de apelaciones que le revocó la libertad condicional. Cumplirá la pena dentro de 11 años.

"No hay más dudas, no hay más complot, no hay más ataques a las víctimas. Es un cura pedófilo y debe ser expulsado de la Iglesia", dijo el abogado de la querella, Juan Pablo Gallegos, al canal de televisión TN.

Denunciantes y familiares fueron agredidos, intimidados y amenazados durante el juicio por personas que presuntamente respondían al religioso.

Grassi fue un cura mediático en los años 90 y eran frecuentes sus apariciones en radio y televisión. En los centros de la Fundación llegó a albergar a más de 6.000 menores. Manejaba un presupuesto de 4,6 millones de dólares.

Están pendientes contra Grassi otras causas por malversación de fondos. Felices los Niños recibía millonarias donaciones de personalidades del mundo de la economía y el espectáculo.

Otros supuestos casos de abusos denunciados en su contra por las familias no pudieron ser probados ante los tribunales.