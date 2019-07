Confiscan esteroides en toda Europa, detienen a 234 personas

Una enorme operación combinada dio lugar a la confiscación de 24 toneladas de esteroides en polvo y el cierre de nueve laboratorios clandestinos que producían sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento de los deportistas.

La Europol dijo el lunes que la operación abarcó 33 países y fue encabezada por la policía de Italia y Grecia. Indicó que fue la operación más grande jamás hecha de este tipo y que 234 personas fueron arrestadas. Se desmantelaron 17 organizaciones delictivas.

En la operación participó la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

Se comprobó que funciona un sistema en el que deportistas aficionados usan tarjetas de crédito y criptodivisas para comprar pequeñas cantidades de sustancias prohibidas, buena parte de las cuales pasan por gimnasios o son adquiridas online. Los traficantes emplean las redes sociales para publicitar sus productos.

“Este es el tipo de colaboración que produce resultados y puede afectar la disponibilidad de sustancias falsas usadas por deportistas de todo el mundo”, declaró el director de inteligencia de la AMA Gunther Younger.

Casi mil personas fueron acusadas de producir, vender o usar sustancias para mejorar su rendimiento. Se iniciaron 839 procesos legales en toda Europa.

Las autoridades libran una intensa batalla contra la corrupción en el deporte. En octubre del año pasado el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a oficiales de los servicios de inteligencia rusos de una cantidad de irregularidades vinculadas con la AMA y la FIFA. El año pasado la policía austríaca allanó la federación internacional de biatlón y acusó a su presidente de encubrir casos de dopaje rusos.

“Muchas de estas operaciones son posibles porque la policía tiene la facultad de interferir llamadas y otras atribuciones que las agencias antidopaje y las organizaciones deportivas no tienen”, dijo Max Cobb, presidente de la federación de biatlón de Estados Unidos.

