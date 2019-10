Congreso de Perú analiza apelar su cierre al Tribunal Constitucional

Los líderes del recién disuelto Congreso de Perú evalúan presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para revertir esa medida presidencial, aunque desconfían de los magistrados de esa corte, dijo el martes el jefe parlamentario Pedro Olaechea.

"Estamos evaluando presentar un recurso al tribunal para que defina si la disolución se ajusta a la Carta Magna, pero lo estamos evaluando porque hoy día sabemos que el Tribunal es adicto al gobierno" del presidente Martín Vizcarra, expresó Olaechea en una rueda con la prensa extranjera.

Las principales jerarquías del Congreso pidieron apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para revertir la disolución, pero el ente continental respondió que éste era un asunto interno y compete al Tribunal Constitucional (TC) peruano.

"La Secretaría General de la OEA considera que compete al Tribunal Constitucional del Perú pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas", precisó la entidad en un comunicado.

Olaechea aseguró que ha buscado sin éxito el diálogo con Vizcarra.

"Desde que asumí la presidencia (en julio pasado) tendí puentes al presidente Martín Vizcarra, pero no quiso conversar porque para el ejecutivo el Congreso es corrupto, porque los legisladores pertenecen a partidos corruptos", expresó.

El jefe parlamentario recibió a los corresponsales extranjeros en medio de severas medidas de seguridad, pues la policía custodia el edificio legislativo y solo se permite el ingreso de los 27 parlamentarios de la Comisión Permanente que sigue funcionando, así como de algunos funcionarios esenciales.

Mientras el político hablaba con la prensa y decía que no había parlamentarios corruptos - pues "que yo sepa el Congreso no contrata carreteras, hidroeléctricas, no otorga contratos de ningún tipo..."-, afuera del Congreso grupos de manifestantes saludaban su disolución.

"El TC está comprometido con el gobierno. El nombramiento que hemos hecho de acuerdo a ley de un nuevo vocal (magistrado) para que reemplace a un miembro actual, lo ha incomodado (al gobierno)", aseguró.

Vizcarra disolvió el Congreso el lunes después de que éste insistiera en escoger a los nuevos magistrados del Tribunal en un proceso cuestionado por su falta de transparencia, aunque el presidente pidió que fuera postergado hasta adoptar un mecanismo más transparente.

El Plenario alcanzó a escoger apenas a un nuevo magistrado, un primo de Olaechea, hasta que la sesión fue suspendida por trifulcas entre oficialistas y opositores.

La disolución del Congreso y convocatoria a nuevos comicios legislativos fue apoyada por la cúpula militar, gobernadores y alcaldes, y resistida por el Congreso, que en respuesta juramentó como jefa de Estado interina a la vicepresidenta Mercedes Aráoz.