Consejo de Seguridad de ONU discute sobre violencia en Gaza

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió el martes para discutir sobre la violencia en la frontera de Israel con la Franja de Gaza, y comenzó con un momento de silencio por los más de 50 palestinos asesinados por las fuerzas israelíes en el día más sangriento en ese lugar desde la guerra del 2014.

Como presidenta del consejo, la embajadora de Polonia, Joanna Wronecka, pidió el gesto de honor.

Kuwait pidió la sesión luego que más de medio centenar de palestinos fueron abatidos y más de 1.200 resultaron heridos por fuego israelí en medio de protestas el lunes. Israel dice que sus soldados estaban defendiendo su frontera y acusa a Hamas de tratar de atacar bajo la cubierta de protestas.

No estaba claro de inmediato qué podría salir de la reunión del consejo. Después de protestas en marzo hubo una reunión pero el consejo después no emitió un comunicado conjunto ni tomó ninguna acción, y dos diplomáticos de Naciones Unidas dijeron que los miembros no se pusieron de acuerdo el lunes por la noche sobre el comunicado promovido por Kuwait. Los diplomáticos hablaron bajo condición de anonimato porque se suponía que las discusiones eran privadas.

El comunicado propuesto, obtenido por The Associated Press, hubiera expresado "indignación y dolor" por las muertes, hubiera pedido una "investigación independiente y transparente", y hubiera pedido mesura a ambos bandos.

También hubiera exigido a todos los países que cumplan con una resolución que el Consejo de Seguridad emitió hace décadas y que pide a los países no tener embajadas en la reñida ciudad de Jerusalén. Estados Unidos inauguró su embajada allí el lunes.