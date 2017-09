EEUU: Corea del Norte no muestra "ningún indicio de interés" en conversaciones

El Departamento de Estado estadounidense dijo este sábado que, a pesar de los canales abiertos con Corea del Norte, el régimen de Pyongyang no ha mostrado ningún indicio de interés por llevar a cabo conversaciones sobre desnuclearización.

"A pesar de la garantía de que Estados Unidos no está interesado en promover el colapso del actual régimen, pretendiendo un cambio del régimen, acelerando la reunificación de la península o movilizando fuerzas al norte de la DMZ (la zona desmilitarizada, en la frontera entre las dos Coreas), los oficiales norcoreanos no han mostrado ningún indicio de interés o de estar dispuestos a conversaciones sobre la desnuclearización", dijo la portavoz del Departamento Heather Nauert en un comunicado.

El secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, de visita en Pekín había señalado anteriormente este sábado que Estados Unidos "sondea" la voluntad del régimen de Kim Jong-Un de participar en conversaciones sobre su programa nuclear.

"Preguntamos. Tenemos líneas de comunicación con Pyongyang, no estamos en una situación totalmente negra, tenemos dos, tres canales de comunicación abiertos", dijo Tillerson a los periodistas.

Washington asegura ahora que este intento de diálogo ha quedado sin respuesta, en un momento en que el presidente estadounidense Donald Trump y el dirigente norcoreano Kim Jong-Un se han enfrascado en una violenta escalada verbal.

Poco antes de las declaraciones de Tillerson, la agencia de propaganda norcoreana publicó una nueva oleada de insultos contra Trump, calificándolo de "viejo psicópata", en "misión suicida para provocar un desastre nuclear que reducirá a Estados Unidos a un océano de llamas".

US has several channels to communicate w #DPRK, but regime has shown no indication they're interested/ready for talks re: denuclearization. pic.twitter.com/5AwB7JOy0M