Correa de campaña encubierta en España por la revolución de Ecuador

Frente a un millar de emigrados entregados y con banda sonora de Julio Jaramillo, el presidente de Ecuador Rafael Correa aprovechó este sábado su última visita a España para hacer campaña encubierta por su candidato, Lenin Moreno, en las próximas elecciones.

Desde Barcelona (noreste de España) retransmitió su programa "Enlace Ciudadano" marcado por la contienda electoral del 19 de febrero. No nombró en ningún momento a su candidato pero el mensaje fue claro: "prohibido olvidar" la crisis de 1999.

"Indigna que los que saquearon el país, los sepultureros del país se presenten ahora como sus resucitadores", dijo el presidente ecuatoriano frente a un auditorio eufórico, aplaudiendo constantemente y haciendo ondear banderas nacionales.

"Ustedes los conocen bien, fueron víctimas de ellos. Los más grandes saqueadores del pais fueron los banqueros corruptos que nos quebraron en el 1999, por culpa de ellos ustedes estan aquí", añadió.

"Eso lo hizo el presidente (Jamil) Mahuad y su superministro de Economía era Guillermo Lasso, el candidato de derechas" y principal rival según las encuestas del candidato oficialista Lenin Moreno, recordó.

Correa también defendió su plebiscito para inhabilitar a políticos con bienes en paraísos fiscales el mismo día de las elecciones así como su gestión económica, puesta en duda en los últimos años, asegurando que dejan "una economía estable y saneada".

Alertando de la "restauración conservadora" en América Latina, con la llegada al poder de gobiernos de derecha en Brasil y Argentina, pidió al público "no confiarse y actuar como si no tuviéramos ni un solo voto".

"Ahora con más firmeza que nunca a continuar con este proceso que ya es leyenda", animó.

Pero, campaña electoral aparte, el evento era también la despedida del presidente con la numerosa comunidad ecuatoriana en España. Según los datos de la embajada, hay 430.000 ecuatorianos en este país, muchos de ellos ya con doble nacionalidad.

Su contribución fue fundamental para reactivar la economía del país. Todavía ahora las remesas enviadas a Ecuador desde España ascienden a entre 600 y 700 millones de dólares anuales, indicó el embajador Miguel Calahorrano.

"Nunca se olvidaron de su país y lo poco que ganaban en los campos de Murcia, en Barcelona, en Génova, en Milán, lo enviaban a su país. Fueron esas remesas las que salvaron a nuestra patria", les agradeció Correa.

Entre los asistentes, la nostalgia era el sentimiento predominante. "Venir aquí me ha traído mucha ternura, desde que llegué hace 15 años no he podido volver y ahora me siento un poco en casa", decía Josselyne Ponce, una camarera de 22 años.

En el escenario, una banda interpretaba la canción "Collar de lágrimas" de Julio Jaramillo: "Llorando, lejos de mi patria, lejos de mi madre y de mi amor", dice su estribillo con el que muchos se sentían identificados.

"Vivir fuera de tu país tiene un precio, la nostalgia. Poder reencontrarnos aquí todos y ver al presidente es algo fabuloso", explicaba Milton Salazar.

Este trabajador de correos de 60 años tenía claro su voto de cara a las elecciones de febrero: Lenin Moreno. "Estamos aquí por culpa de los dirigentes del pasado y no queremos volver a eso", opinaba.

"En cambio, este presidente nos ha apoyado aunque estuviéramos fuera", añadía.

De hecho, en sus diez años de mandato, Correa amplió los servicios consulares del país para atender a la amplia comunidad emigrada. En España puso en marcha una asesoría hipotecaria gratuita para atender a las personas en riesgo de desahucio o una escuela de inglés para reducir el nivel de desempleo entre sus compatriotas.

En su última visita al país como presidente, aprovechará para reunirse de nuevo con ellos: este fin de semana celebrará encuentros culturales en Madrid y Valencia y asistirá a un concurso de encebollados en Murcia.

El lunes llegará la parte más institucional del viaje: recibirá un doctorado honoris causa en la Universidad Complutense de Madrid y se reunirá con el jefe de gobierno conservador Mariano Rajoy y el rey Felipe VI, a quienes calificó este sábado como "amigos" de Ecuador.