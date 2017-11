Corte Constitucional rechaza demanda catalana

La Corte Constitucional dice que no aceptará una demanda presentada por el disuelto gobierno catalán contra las medidas extraordinarias tomadas por el gobierno central español para detener el intento secesionista.

La corte dijo el viernes que no podía hacer lugar a la demanda porque el gobierno regional la había presentado “prematuramente”, antes de que el Senado en Madrid votara la activación del Artículo 155 constitucional, que da al gobierno central poderes extraordinarios para imponer el estado de derecho en una región autónoma.

La corte también anuló tres leyes complementarias aprobadas por los legisladores separatistas como parte del referendo secesionista del 1 de octubre, declarado ilegal. La corte había fallado el 17 de octubre que el referendo era ilegal porque solo el congreso español puede ocuparse de asuntos de soberanía y la Constitución dice que España es “indisoluble”.

El encarcelado ex vicepresidente regional de Cataluña, Oriol Junqueras, considera estar en prisión “el precio” a pagar “por la libertad” de Cataluña.

En una carta publicada el viernes en el diario independentista Ara, Junqueras afirmó que él y otros exmiembros encarcelados del gobierno catalán, liderado por políticos secesionistas, esperaban acabar en prisión. Junqueras dijo que había acordado con el exconsejero de Exteriores, Raúl Romeva, que “si el precio de la libertad era la prisión, pagaríamos ese precio”.

El ex vicepresidente describió la campaña de las autoridades españolas para frustrar una declaración de independencia en el parlamento catalán, que incluyó el encarcelamiento el jueves del propio Junqueras y otros ocho miembros del destituido gobierno regional, como un intento de “ponernos de rodillas”.

En la misiva, también instó a los partidos independentistas a presentarse por separado en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, convocadas por el gobierno español dentro de las medidas extraordinarias que le concedió el Senado para frenar el movimiento secesionista.

Eso implicaría que su partido, Esquerra Republicana de Catalunya, no mantendría su coalición actual con el grupo de centro derecha Demócratas de Cataluña. ERC lidera los sondeos para los próximos comicios.

Junqueras, que era responsable de asuntos económicos en el gobierno catalán, ha sido criticado por no prever la oleada de empresas que trasladaron su dirección legal fuera de Cataluña en las últimas semanas debido a la incertidumbre del proceso independentista, que sacaría a la región de la Unión Europea. El ex vicepresidente alega que las compañías se marcharon por presión política del gobierno de España, una afirmación que no ha sido respaldada por líderes empresariales.

El exconsejero catalán Santi Vila presentó una fianza de 50.000 euros (unos 58.000 dólares) y un juez ordenó su salida de una prisión a las afueras de Madrid, según dijo el viernes una fuente judicial española.

Vila, que pasó la noche en prisión, era el único exmiembro del gobierno regional catalán que recibió la oportunidad de salir bajo fianza. Se esperaba que fuera liberado pronto, indicó un funcionario de la Audiencia Nacional que habló bajo condición de anonimato siguiendo las normas habituales del tribunal.

La juez decretó el jueves prisión incondicional para otros ocho exmiembros del gobierno catalán, dentro de una investigación sobre la iniciativa independentista del antiguo gobierno regional.

Vila, exconsejero de Empresa en el gobierno catalán, renunció como protesta un día antes de que el parlamento regional votara a favor de una declaración de independencia el 27 de octubre.

Una persona cercana a Vila también confirmó a The Associated Press que el exconsejero había depositado el dinero de la fianza ante el tribunal. La fuente habló bajo condición de anonimato debido a lo sensible del tema.

La juez Carmen Lamela ordenó que se requisara el pasaporte de Vila, que tendrá que presentarse ante un tribunal cada dos semanas. Sigue estando investigado en el caso por rebelión, sedición y malversación junto a sus antiguos compañeros de gabinete.