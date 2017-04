Corte autoriza juicio político al gobernador de Alabama

El gobernador Robert Bentley deberá comparecer en audiencias para un posible juicio político a partir del lunes, después de que la Corte Suprema de Alabama les autorizó a los legisladores seguir adelante con su intento por destituir al funcionario, quien intenta continuar en el cargo después de un escándalo por un amorío con una asesora.

La Corte Suprema estatal revirtió el sábado una victoria breve de Bentley, en la que un juez bloqueó el viernes los procedimientos de juicio político. Después del fallo del máximo tribunal estatal, la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de Alabama anunció rápidamente sus planes para proceder con las audiencias a partir del lunes.

Bentley, un dermatólogo de 74 años de edad y exdiácono bautista, se involucró en un escándalo sexual luego de que se divulgaron grabaciones en 2016 en las que aparece haciendo comentarios sugestivos a una asesora antes de que él y su esposa durante 50 años se divorciaran.

El gobernador ha advertido que buscará permanecer en el cargo a pesar de las crecientes exhortaciones para que renuncie. En una conferencia de prensa el viernes desde los escalones de mármol del Capitolio estatal, reconoció haber cometido errores personales, pero sostuvo que no hizo nada por lo que merezca ser destituido.

"No pienso renunciar. No he hecho nada ilegal. Si la gente quiere saber si usé mal los recursos del estado, la respuesta es simplemente no. No lo he hecho", afirmó Bentley.

El equipo jurídico del gobernador ha alegado que las audiencias son básicamente injustas y que no le dan al gobernador la oportunidad adecuada para responder a los señalamientos. Los jueces de la Corte Suprema pidieron que el lunes les presenten documentos sobre el asunto.

"Es decepcionante enterarse que la comisión avanza mientras la Corte Suprema está evaluando el caso. No tenemos idea de lo que la comisión planea para el lunes ni quiénes serán sus testigos", dijo el abogado de Bentley, Ross Garber.

El asesor especial Jack Sharman dijo que la comisión es libre de proceder con las audiencias.

El anuncio de la comparecencia fue la noticia más reciente de una semana agitada para la política de Alabama, en la que el gobernador republicano luchó contra la Legislatura estatal —controlada por sus copartidarios— sobre su posible juicio político. La Comisión de Ética de Alabama anunció el miércoles que hay causa probable de que Bentley haya violado las leyes de ética y de campaña, por lo que remitió el asunto para un posible enjuiciamiento.