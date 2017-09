635x357 Corte retira el foie gras del menú en California. BRIAN MELLEY (Associated Press)

Los activistas por los derechos de los animales tuvieron algunos motivos para celebrar la decisión de un tribunal federal de apelaciones, que reestableció en California la prohibición del foie gras, el paté de hígado hipertrofiado y graso de ave cebada.

Sin embargo, la decisión unánime de tres jueces no surtirá efecto de inmediato, con lo que los granjeros y restaurantes del estado tendrán tiempo para buscar más revisiones a la prohibición.

La prohibición fue aprobada hace más de una década por una ley estatal, después de que los organismos defensores de los animales dijeron que el proceso de engorde de las aves era cruel e inhumano. La ley entró en vigor en 2011, pero fue bloqueada por un tribunal en 2015, para deleite de la delicadeza gastronómica.

El viernes, la corte federal de apelaciones reestableció la prohibición de California sobre el foie gras. Concluyó que la ley estatal que impide las ventas de este paté de lujo no se arrogó una capacidad indebidamente por encima de la autoridad federal para regular los productos avícolas.

Aunque la decisión de los jueces federales no surtirá efecto por el momento, los defensores de los animales celebraron.

"Los corchos de champaña están volando", dijo David Perle, miembro de la organización Personas por la Ética en el Trato de los Animales (PETA por sus siglas en inglés). "PETA ha protestado contra esta práctica desde hace años, mostrando videos de gansos siendo alimentados a la fuerza, algo que solo los chefs más crueles podían digerir y revelando que el foie gras es una tortura".

Los legisladores estatales votaron en 2004 para prohibir a los granjeros de California que alimenten por la fuerza a las aves con un tubo, que es cómo se produce el foie gras. Esa parte de la ley, introducida gradualmente hace más de siete años, no fue impugnada.

Sin embargo, los granjeros de foie gras en Canadá y Nueva York, así como en el restaurante Hot's Kitchen en Hermosa Beach se concentraron en una segunda parte de la ley estatal, que prohibía que el foie gras producido fuera del estado se sirviera en los restaurantes o se vendiera en los mercados de California.

Argumentaron con éxito en un tribunal inferior que la ley estatal estaba superada por la Ley federal de Inspección de Productos Avícolas. Esa ley impide que los estados impongan requisitos de etiquetado, empaque o ingredientes diferentes a los estándares federales.

La duda principal era si el estado estaba prohibiendo un ingrediente o un proceso de producción de alimentos.

"No son los hígados los que son alimentados a la fuerza, son las aves", escribió la jueza Jacqueline Nguyen de la corte de apelaciones. "La diferencia entre el foie gras producido con aves alimentadas por la fuerza y el foie gras producido con aves no alimentadas por la fuerza no es un ingrediente. La diferencia está en el tratamiento de las aves mientras están vivas".

Un abogado de los granjeros y de Hot's Kitchen dijo que la pelea no ha terminado.

"El fallo es decepcionante y el razonamiento es defectuoso", dijo el abogado Michael Tenenbaum. "La ley federal es suprema cuando se trata de productos avícolas, ya se trate de foie gras o pechugas de pollo congeladas."