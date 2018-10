Cristina Fernández busca veedores para sus juicios, dice su abogado

Uno de los abogados de Cristina Fernández, Gregorio Dalbón, aseguró hoy que están analizando con qué veedores nacionales e internacionales contactar para que supervisen el juicio oral contra la expresidenta de Argentina (2007-2015) en el que se le investiga por corrupción.

"Es un tema que también vamos a dar a conocer en el momento de los juicios. La idea es que haya veedores internacionales para que puedan estar más observados los jueces que sí están observados por el periodismo hegemónico", explicó Dalbón en declaraciones a la argentina Radio Cooperativa.

Valoró que hacen falta "personas más avezadas en derecho" y ejemplificó que un posible candidato sería representante de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Cristina Fernández, actual senadora, se enfrentará a su primer juicio oral en febrero, por presuntamente haber encabezado una asociación ilícita y fraude en la concesión de obra pública.

Asimismo, según especuló el propio Ejecutivo hace dos semanas, en esas fechas comenzaría también otro juicio por la causa en la que se investiga si se produjeron millonarios sobornos de parte de empresarios a funcionarios de los Gobiernos kirchneristas (2003-2015).

Al respecto, Dalbón, muy crítico con el juez Claudio Bonadio -que lleva la causa-, insistió en que no hay pruebas de que Fernández fuera parte de ninguna asociación ilegal, ya que no aparecieron los socios y tampoco apareció el dinero.

El letrado insistió en que de momento "trata de ayudar" para que "no se la lleven por delante (a Fernández), que no se vulnere la constitución y que no siga este tipo de persecución con la posibilidad de que cualquier escrito que se presente sea rechazado".

Por otra parte, destacó las posibilidades de la exmandataria de ganar las presidenciales de 2019, a las que Fernández, según dijo el abogado pero ella no ha confirmado, se postulará como candidata.