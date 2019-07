Críticas a Johnson por escribir que países islámicos quedaron "siglos atrás"

El conservador Boris Johnson, favorito para ser el próximo primer ministro británico, recibió críticas este lunes al salir a la luz un ensayo de 2007 en el que argumenta que el Islam hizo que países con esa religión mayoritaria quedaran "literalmente siglos atrás" respecto a Occidente.

El candidato a suceder a Theresa May al frente del Partido Conservador y el Gobierno del Reino Unido publicó ese ensayo como un apéndice a su libro "The Dream of Rome", en el que analiza similitudes y diferencias entre la Unión Europea y el Imperio romano.

"Tiene que haber algo en el Islam que ayude a explicar por qué no hubo un crecimiento de la burguesía, capitalismo liberal y, por lo tanto, no se desplegó la democracia en el mundo musulmán", escribió el exalcalde de Londres en un texto que ha recuperado el diario "The Guardian".

"Resulta extraordinario pensar que bajo los imperios romano y bizantino la ciudad de Constantinopla mantuvo encendida la llama del conocimiento durante mil años, y bajo el otomano, la primera imprenta no se vio en Estambul hasta mediados del siglo XIX", agrega el político "tory".

El Consejo Británico Musulmán (MCB, en inglés) indicó a "The Guardian" que muchos ciudadanos del Reino Unido están interesados en conocer si Johnson "todavía cree que el Islam bloquea el camino hacia el progreso y la libertad".

Mohammed Amin, expresidente de esa organización, sostuvo por su parte que las afirmaciones de Johnson podrían llegar a interpretarse como una forma de "promover activamente el odio hacia los musulmanes".

La organización Tell Mama, que lucha contra los delitos de odio motivados por la religión, sostuvo que los argumentos del político conservador son "desconcertantes" y "problemáticos".

Johnson ya levantó polémica el año pasado al comparar en una columna de opinión a las mujeres que visten burka con "buzones de correos" y "ladronas de bancos".