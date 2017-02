Críticas de Trump a Nordstrom, posible conflicto de interés

Donde la Casa Blanca ve a un padre defendiendo a su hija, un experto en ética ve una amenaza implícita.

El presidente Donald Trump criticó el miércoles a Nordstrom por Twitter, y dijo que la cadena de tiendas departamentales que decidió poner fin a la venta de la línea de ropa y accesorios de su hija, la trató "injustamente".

Aunque en el pasado Trump ha tuiteado sobre algunas compañías, tales como las automotrices estadounidenses, Boeing y Carrier, sus palabras del miércoles fueron objeto de críticas de los expertos en ética, que señalan que el hecho de que se trate de un negocio a cargo de su hija genera posibles conflictos de interés.

El tuit de Trump se dio tras las revelaciones de que la primera dama Melania Trump esperaba desarrollar "relaciones comerciales multimillonarias" gracias a su presencia en la Casa Blanca, según una demanda que interpuso.

En su tuit, Trump escribió: "Mi hija Ivanka ha sido tratada tan injustamente por @Nordstrom. Ella es una gran persona — ¡siempre presionándome para hacer lo correcto! ¡Terrible!" Publicó en su cuenta personal, y el mensaje fue retuiteado más de 6.000 veces en menos de una hora. También fue retuiteado por la cuenta oficial @POTUS.

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible!