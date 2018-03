635x357 Culpan a alcaldesa de Oakland de evitar 800 arrestos. OLGA R. RODRÍGUEZ y ELLIOT SPAGAT (Associated Press)

Unos 800 “criminales” lograron no ser arrestados por las autoridades migratorias porque la alcaldesa de Oakland le avisó al público del operativo sorpresa, aseguró el miércoles un alto funcionario federal de inmigración.

Thomas Homan, director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), le dijo a Fox News que la advertencia de la alcaldesa Libby Schaaf en Twitter “es inaceptable” y la comparó con un vigía de una pandilla que les avisa a sus compañeros de la llegada de un auto patrulla de la policía. Homan indicó que el Departamento de Justicia indaga a ver si Schaaf obstruyó la justicia.

La inusual advertencia pública de la alcaldesa el fin de semana pasado se efectuó horas antes de que la agencia lanzara un operativo en el norte de California en el que para el martes ya efectuado más de 150 arrestos, según la agencia.

El ICE declinó dar detalles sobre los 800 que presuntamente huyeron, ni respondió otras preguntas sobre el operativo iniciado el domingo. Danielle Bennett, portavoz de la agencia, dijo que en unos días se dará más información.

John Torres, director de la agencia al final del gobierno de George W. Bush y el principio del de Barack Obama, dijo que los agentes suelen capturar aproximadamente al 40% de la gente a la que pretenden detener en esas redadas.

Con frecuencia los inmigrantes buscados evaden a las autoridades porque los agentes carecen de órdenes de allanamiento, y los grupos activistas han promovido campañas en las que exhortan a la gente a que no abra la puerta. En otras ocasiones, los agentes cuentan con direcciones en las que ya no viven los inmigrantes, o éstos no se encuentran en casa.

Se desconoce cuántas personas habrían eludido la captura si la alcaldesa no hubiera emitido su advertencia, pero Homan la culpó directamente de 800 fugas, y dijo que sus acciones pusieron en riesgo la seguridad de los agentes.

“Hay más de 800 criminales que representan una amenaza significativa a la seguridad pública; estas son personas que se encuentran aquí ilegalmente y han cometido un delito más, han sido declaradas culpables de un delito”, declaró a Fox. “Ella les advirtió, y hay 800 que no pudimos localizar debido a esa advertencia, así que la comunidad está mucho menos segura de lo que estaría”.

La afirmación de Homan de que 800 personas no fueron localizadas _más las 150 que sí fueron arrestadas_ deja entrever que se trató de un operativo inusualmente amplio para los estándares de la agencia. Hace dos semanas arrestó a 212 en una operación de cinco días en el área de Los Ángeles. Un operativo en Texas en febrero derivó en 145 arrestos en más de siete días.

La agencia dijo que aproximadamente la mitad de la gente arrestada en el área de San Francisco ha sido declarada culpable de delitos además de las violaciones a la ley de inmigración, incluidas declaraciones de culpabilidad por agresión, ofensas con armas y conducir bajo la influencia de alguna sustancia. Es imposible verificar esa afirmación en forma independiente porque la agencia se niega a proporcionar sus nombres. Su comunicado del miércoles sólo dio el nombre de una persona arrestada.

Schaaf advirtió el sábado en Twitter que se enteró de “múltiples fuentes creíbles” que un operativo contra inmigrantes era inminente en el área de San Francisco, incluido Oakland, probablemente en 24 horas.

La alcaldesa demócrata, que está postulándose para ser reelegida este año, defendió sus acciones de nuevo el miércoles: dijo que no recibió el aviso de “fuentes oficiales” y que no reveló ubicaciones específicas.

Cuando se le preguntó sobre el hecho de que Homan la hubiera comparado con el vigía de una pandilla, ella respondió que “el gobierno de (Donald) Trump intenta distraer al pueblo estadounidense, convencerlo de que estos inmigrantes son personas peligrosas. Eso no podría estar más lejos de la verdad y se fundamenta en el racismo”.