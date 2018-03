Delta y United rompen lazos con la NRA

Delta y United Airlines están cortando lazos con la National Rifle Association, las últimas de las principales compañías en hacerlo después del mortífero tiroteo en una escuela secundaria de Florida a principios de este mes.

Ambas aerolíneas dijeron el sábado que ya no ofrecerán descuento en sus tarifas a los miembros de la NRA cuando asistan a sus reuniones anuales. Ambas le pidieron a la organización estadounidense que defiende los derechos de compra y tenencia de armas que elimine cualquier referencia a sus compañías del sitio web de la NRA.

Un número creciente de grandes empresas han anunciado que están cortando o reduciendo sus lazos con la NRA. La empresa de coches de alquiler Hertz ya no ofrecerá descuentos a los miembros de la NRA y el First National Bank of Omaha dijo que no renovará una tarjeta de crédito de marca compartida que tiene con la NRA.