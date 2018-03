635x357 Demandan al ICE por golpiza y aislamiento de reo. GENE JOHNSON (Associated Press)

Un inmigrante detenido en una cárcel administrada por una empresa privada en el estado de Washington fue golpeado por un guardia y confinado en solitario debido a su participación en una huelga de hambre, afirmó en una demanda el viernes la oficina en Washington de la Unión Americana de Libertades Civiles.

La organización demandó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y al Grupo GEO, que administra el Centro de Detención del Noroeste de Tacoma.

Según la demanda, Jesús Chávez Flores es uno de más de 120 inmigrantes detenidos que el 7 de febrero comenzaron una huelga de hambre en esa cárcel para protestar por las condiciones de su detención, entre ellas la calidad de los alimentos, y que los prisioneros sólo reciben un dólar al día de paga por realizar labores de limpieza, cocina, lavado de ropa y otras labores allí.

Luego de que un guardia identificara falsamente a Chávez como uno de los organizadores de la huelga de hambre, otro guardia lo golpeó en el ojo en represalia, y ha estado aislado 23 horas al día desde el 10 de febrero, denunció la ACLU (siglas en inglés del organismo activista). Agregó que todavía no puede abrir bien el ojo, su vista está borrosa y sus peticiones para recibir atención médica han sido rechazadas.

Lori Haley, portavoz del ICE, dijo que no tenía comentarios de inmediato sobre los alegatos de Chávez. Pablo E. Paez, del Grupo GEO, le dijo a The Associated Press en un correo el viernes que la compañía niega enfáticamente las acusaciones.

Chávez, de 34 años, es originario de México, dijo en un correo electrónico Doug Honig, portavoz de la ACLU. Casado y padre de cinco hijos que viven en Estados Unidos, fue detenido por la policía de la ciudad de Toppenish a finales de diciembre cuando caminaba a casa con una cerveza abierta. Al poco tiempo lo transfirieron al ICE.

“Participé en la huelga de hambre porque he visto las injusticias a las que se enfrenta la gente detenida aquí”, dijo Chávez en una declaración proporcionada por la ACLU. “Y por una acción pacífica para protestar contra la injusticia, he sido golpeado, lastimado y castigado injustamente”.

Una queja de la esposa de Chávez al Departamento de Policía de Tacoma sobre el ataque reportado dio pie a una investigación. Los agentes interrogaron a Chávez y a los guardias en el centro de detención, señaló la ACLU.

La demanda argumenta que, al tomar represalias, GEO y el ICE violaron los derechos de Chávez a la libertad de expresión, garantizados por la Primera Enmienda constitucional.