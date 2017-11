635x357 Demandan a comisión electoral creada por Trump. CHRISTINA A. CASSIDY (Associated Press)

Un miembro de la comisión creada por el presidente Donald Trump para investigar un supuesto fraude en las elecciones pasadas ha demandado a la entidad, acusándole de no darle documentos necesarios.

Matthew Dunlap, secretario del estado de Maine, presentó la demanda en un tribunal federal en Washington, D.C.

Asegura que se han violado las normas establecidas por la Ley de Comisiones Asesoras, y exige que se le entreguen todos los documentos que ha solicitado al igual que cualquier futuro documento preparado por o para la comisión.

Además, pide que se le obligue a la comisión incluirlo a él en todas las comunicaciones entre los demás miembros y el personal adjunto, y que le impida a la entidad publicar su reporte final sin dárselo a él para revisarlo.

“Mi objetivo en presentar esta demanda es obligar a la comisión a cumplir a cabalidad con la ley, de tal manera que yo y los demás miembros de la comisión podamos desempeñar nuestras funciones como miembros plenos a fin de poder entregar un reporte significativo a presidente al concluir nuestro trabajo”, dijo Dunlap en un comunicado.

The Associated Press envió emails pidiendo comentario a la oficina del vicepresidente Mike Pence, a cargo de presidir la comisión; Andrew Kossack, director ejecutivo de la comisión; y al secretario de estado de Kansas Kris Kobach, que funge como vicepresidente del panel, pero no recibió. Los tres son los acusados en la demanda, junto con la Oficina Ejecutiva de la Presidencia, que designa al personal de la comisión y mantiene sus archivos. La demanda fue presentada en nombre de Dunlap por el grupo activista American Oversight.

La comisión ha estado envuelta en controversias desde su creación en mayo. Su primera medida fue pedir una gran cantidad de datos sobre los votantes en cada estado, lo que suscitó quejas de violación de privacidad ya que estaba pidiendo números de Seguro Social, fechas de nacimiento, direcciones y registros de votación.

Los críticos denuncian que Trump creó la comisión solamente para justificar sus denuncias hasta ahora infundadas de que hubo un masivo fraude y que por eso Hillary Clinton obtuvo 2,8 millones de votos más que él.

Tras enfrentar duras críticas tanto de republicanos como demócratas, la comisión modificó sus pedidos pero siguen las dudas sobre cuál útil será su trabajo ya que 15 estados se han negado a participar, según un sondeo de la AP.