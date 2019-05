Denuncian amenazas contra defensora de personas con VIH en Nicaragua

La defensora de los derechos de las personas con VIH en Nicaragua, Arely Cano, fue amenazada de muerte y de violencia sexual, luego de advertir sobre una supuesta falta de ciertos medicamentos antirretrovirales, informó este sábado Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).

"Tras haber informado públicamente sobre el grave problema de desabastecimiento de medicación para VIH Nicaragua, tanto ella como integrantes de su familia, han sido objeto de amenazas de muerte y violencia sexual", informó IM-Defensoras, en un comunicado.

En un vídeo en redes sociales que inicialmente no tuvo trascendencia, Cano informó del "desabastecimiento de algunos medicamentos antirretrovirales, ya casi por más de dos meses, y según información que me han pasado, va a haber medicamentos hasta agosto".

Cano, secretaria regional de la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH y Sida (ICW por sus siglas en inglés), calificó la escasez como "una barbaridad", ya que se trata de "medicamentos de rescate, que las personas (con VIH) tienen como última opción", y criticó al Ministerio de Salud, por supuestas "compras tardías".

En un vídeo posterior, Cano afirmó que las amenazas, que incluyen a su hija, fueron hechas por "fanáticos", a quienes "les sale más fácil instalar el miedo", en momentos en que Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos, presos, y desaparecidos, así como decenas de miles de exiliados en 13 meses.

En sus amenazas, los autores fueron explícitos en indicar que violarían a su hija, y utilizaron palabras propias de personas afines al Gobierno, como "golpista" y "plomo".

"Ministerio de Salud, Gobierno, entiendan, esto no es política, no es una cuestión partidaria, yo no estoy haciendo nada nuevo de lo que siempre he hecho", resaltó Cano.

"Los ataques a la defensora tratan de ocultar una problemática tan grave como el desabastecimiento de medicamentos para el VIH, buscando desacreditar sus demandas y su trabajo, con pretextos relacionados con la actual crisis política y de derechos humanos que vive el país, acusándola de 'golpista'", indicó IM-Defensoras.

Cano lamentó que la Organización Panamericana de la Salud (OPS), criticada en Nicaragua por no rechazar el aparente trato selectivo de pacientes en los hospitales estatales, supuestamente buscó los medicamentos en un país vecino -que no mencionó-, para evitar que la escasez fuera de dominio público.

"Tengo pruebas (de que) la OPS solicitó a un país prestar los medicamentos de los cuales yo estaba denunciando, para poder resolver, ¿hasta dónde pensaban llegar, cuándo les pensaban decir a las personas con VIH lo que estaba sucediendo?", cuestionó la activista.

Organizaciones internacionales como ONUSIDA, Red Centroamericana de Personas con VIH (REDCA+), Preparación para el Tratamiento, Latinoamérica y el Caribe (ITPC-LATCA), además de ICW e IM-Defensoras, mostraron públicamente su apoyo a Cano.

Desde el estallido social de abril de 2018 Nicaragua ya no presume de ser uno de los países más seguros de Latinoamérica, debido a la fuerte "represión" y falta de garantías constitucionales, según organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional.

Datos del Ministerio de Salud de Nicaragua indican que cerca de 2.500 personas han muerto por las consecuencias del VIH desde 1987, cuando fue descubierto el primer caso.