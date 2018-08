Detienen por supuesta corrupción a banquero brasileño con negocios en Panamá

La Policía brasileña detuvo este viernes a Eduardo Plass, uno de los socios del TAG Banck, con sede en Panamá, a quien vincula a una trama corrupta encabezada por el exgobernador de Río de Janeiro Sergio Cabral, informaron fuentes oficiales.

El caso está relacionado con la red de corrupción que operaba en la estatal petrolera Petrobras, desvelada hace cuatro años y por la que han ido a prisión decenas de políticos y empresarios, entre los que figura Cabral, ya condenado a casi 90 años por diversos asuntos.

De acuerdo a las autoridades, Plass participó en las operaciones que permitieron blanquear parte del dinero obtenido por Cabral y sus cómplices gracias a sus actividades corruptas en Río de Janeiro, que incluyeron hasta fraudes en obras públicas desarrolladas para el Mundial de fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016.

Según la Policía Federal, Plass fue presidente del Banco Pactual, que opera en Río de Janeiro y ya fue investigado por su relación con esas tramas corruptas, y es socio del fondo de inversiones brasileño Opus y del TAG Bank, que tiene sede en Panamá.

El banquero también tuvo negocios con Eike Batista, quien hasta hace unos años fue uno de los hombres más ricos del mundo y cayó en desgracia por fracasadas inversiones de alto riesgo y su complicidad con Cabral en diversas corruptelas.

Batista, quien en 2010 llegó a acumular una fortuna calculada en 30.000 millones de dólares, fue condenado en julio pasado a 30 años de prisión.

De acuerdo a la Policía Federal, Plass estableció su residencia en Londres hace unos años y fue detenido en Río de Janeiro, una vez que las autoridades migratorias detectaron, esta misma semana, que había regresado a Brasil.

