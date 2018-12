Detienen a nueve personas en Florida por abusos contra osos negros

Nueve personas han sido detenidas en diferentes condados del norte de Florida por atrapar y maltratar a osos negros y luego publicar videos de los ataques en las redes sociales, informaron hoy las autoridades estatales.

La Comisión para la Conservación de la Fauna y la Pesca (FWC) y la fiscal estatal, Pam Biondi, anunciaron que los arrestados colocaban, de manera ilegal, cebo como comida para perros, donuts, pasteles y mantequilla de maní en varias áreas de los condados de Baker, Flagler, Marion y Union, con el fin de atrapar a los animales.

"Los acusados usaron luego grandes manadas de perros para perseguir y atacar a los osos negros", tras lo cual publicaban videos de los maltratos en redes sociales.

"Ninguna de las personas involucradas trató de detener a los perros o detener el ataque a los osos", recalca la FWC en el comunicado.

El gobernador de Florida y próximo senador federal, Rick Scott, señaló que en este estado no hay "tolerancia con la crueldad animal vil", ni con cualquiera que sea responsable de "este crimen atroz".

Por su parte, la fiscal estatal calificó los actos de "repulsivos y crueles", y criticó que hayan sido grabados y publicados en las redes sociales "para diversión" de los acusados.

Los detenidos, siete de ellos residentes en Florida, uno en Georgia y otro en Virginia, fuero arrestados tras un año de investigación, y enfrentan cargos por crueldad animal, entre otros.

Conspiracy, animal cruelty, bear baiting violations uncovered by our officers in long-term investigation: https://t.co/xGY8BI0mV6 #Florida #crime #news pic.twitter.com/SxZsATIqs3