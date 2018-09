Develan estatua de Nelson Mandela en sede de Naciones Unidas

Líderes de la ONU recordaron el lunes a Nelson Mandela como una inspiración para la organización mundial, un ejemplo de democracia y un recordatorio de que las "diferencias deben ser celebradas" durante la develación de una estatua del difunto líder sudafricano en la sede de Naciones Unidas.

"Nelson Mandela personificó los altos valores de Naciones Unidas: paz, perdón, compasión y dignidad humana", dijo el secretario general de la ONU Antonio Guterres.

Mandela hubiera cumplido 100 años de vida en el 2018 y Naciones Unidas declaró la temporada del 2019 al 2028 como la "Década de Paz de Nelson Mandela". El lunes se programó una cumbre de paz en honor del prisionero que llegó a ser presidente, al inicio de la reunión anual de líderes de todo el mundo de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Enviado a la prisión en Sudáfrica durante 27 años, Mandela se convirtió en el rostro internacional de lucha contra el sistema de apartheid del país, donde la población mayormente negra era gobernada por una minoría blanca.

Cuatro años después de que salió de prisión en 1990, Mandela se convirtió en el primer presidente negro del país en su primera elección multirracial. Durante las siguientes décadas, ganó el premio Nobel de la Paz y se convirtió en un estadista mundial.

He was a champion for all people – in his words and in his actions - @antonioguterres at the unveiling of Nelson Mandela's statue at UN Headquarters this morning. Full remarks: https://t.co/bMLrB0MatP #Mandela100 #UNGA pic.twitter.com/mCq5MsxPd8