Difunden video de rescate de una bebé abandonada en bolsa de plástico en EEUU

La Oficina del Alguacil del Condado de Forsyth, en Georgia (EE.UU.), difundió este martes un video que muestra el rescate de una bebé recién nacida que había sido abandonada dentro de una bolsa de plástico en una zona boscosa.

La dependencia señaló en un comunicado que la difusión del video, registrado con una cámara adherida al uniforme de un agente que participó en la operación, tiene como finalidad recopilar información que permita esclarecer la identidad de la bebé, a la que los trabajadores del hospital a donde fue trasladada han llamado Baby India, y poder cerrar el caso.

Las imágenes fueron registradas el pasado 6 de junio, día en que fue descubierta con vida la criatura y a partir del cual las autoridades se hallan enfrascadas en la búsqueda de los progenitores.

"Hasta el día de hoy, aún estamos recibiendo pistas de todo el país sobre la posible identidad de Baby India", señala un comunicado de la dependencia, en el que se informa que la recién nacida se encuentra en perfecto estado y a cargo del Departamento de Familias y Servicios a Niños de Georgia.

Las imágenes tomadas en una zona boscosa de la ciudad de Cumming, 64 kilómetros al noreste de la capital, Atlanta, muestran a la bebé siendo extraída de una bolsa plástica de supermercado, aun con parte del cordón umbilical, y luego arropada con una manta por los agentes.

Mientras es atendida por los policías, quienes se aprestan a revisar sus signos vitales, se escucha al vecino que dio la alerta a la Policía comentar que sus hijos le avisaron del llanto del bebé.

El diario Atlanta Journal-Constitution informó que en el área donde fue abandonada la recién nacida solo había un hogar en las inmediaciones y la familia que la ocupa estaba en un viaje y no volvieron hasta la noche, cuando se percataron de los llantos de Baby India.

El propietario de la vivienda, Alan Ragetz, señaló a medios locales que pensó que se trataba de animales salvajes, pero fueron sus hijas quienes le insistieron en salir con linternas a investigar.

El alguacil local, Ron Freeman, quien opinó que el hallazgo de la bebé fue por "intervención divina", recordó que en Georgia existe una ley, "Safe Haven", que permite entregar a bebés hasta con 30 días de nacido en instalaciones médicas o en agencias públicas sin temor a ser procesados.

#FCSO is continuing to investigate & follow leads regarding #BabyIndia We're happy to report she is thriving & is in the care of GADFACS. By releasing the body cam footage from the discovery of Baby India we hope to receive credible info & find closure. https://t.co/ICI42mjxSv