Diputado de oposición eleva a 14 los muertos en el sur de Venezuela

El diputado opositor venezolano Américo De Grazia dijo este sábado que los enfrentamientos entre civiles y militares en el sur de Venezuela, en la frontera con Brasil, han dejado ya 14 muertos, "todos por armas de fuego", y "centenares de heridos".

"No menos de 14 muertos reportan desde el Hospital Zurita. Y centenares de heridos. Todos de armas de fuego. Colapsado el servicio médico. Sin posibilidad de trasladarlos al hospital de #PacaraimaBrasil #23F", escribió el diputado en su cuenta de Twitter.

El suceso se produjo en la población fronteriza de Santa Elena de Uairén, estado Bolívar, donde desde ayer se han registrado enfrentamientos entre comunidades indígenas de la zona con funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Por su parte, el dirigente opositor Andrés Velázquez también informó de 14 muertes y agregó que el hospital de Santa Elena de Uairén no cuenta con recursos para atender al centenar de heridos.

"En el hospital no hay solución (fisiológica), no hay sangre, no hay oxígeno, no hay reactivos. Heridos se desangraron sin ser intervenidos", dijo Velázquez en un mensaje en Twitter.

Con anterioridad, el diputado Juan Andrés Mejía informó en rueda de prensa de que en Santa Elena de Uairén se estaba produciendo "una masacre contra el pueblo indígena pemón" y que se contabilizaban cuatro personas "asesinadas" y más de 20 heridos de bala.

De Grazia, por su parte, aseguró que "colectivos armados" tomaron las calles de Santa Elena de Uairén "conjuntamente" con la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) "disparando a mansalva a los transeúntes, decretando un estado de sitio y de terror" en la zona.

Asimismo, la Comisión Parlamentaria para la Ayuda Humanitaria, denunció que el centro asistencial donde yacían los heridos de esta zona estaba siendo atacado con armas de fuego, lo que estaría "flagrantemente violando normativas internacionales del Acuerdo de Ginebra", añadió.

El médico Julio Castro, miembro de la comisión, recordó que atacar con armas de fuego un centro de salud "está claramente en contra de normas humanitarias internacionales".

Agregó que "estamos haciendo un llamado lo más fuerte, formal y severo posible a las autoridades humanitarias internacionales para que se pronuncien".