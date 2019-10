Diputados británicos aprueban sesión extraordinaria del sábado sobre Brexit

Los diputados británicos aprobaron el jueves la celebración de una sesión extraordinaria el sábado sobre el nuevo acuerdo de Brexit logrado entre Londres y la UE y cuya validación depende del visto bueno del parlamento británico.

La cuenta en Twitter de la Cámara de los Comunes informó de que la moción para la realización de esta sesión extraordinaria se aprobó por 287 votos a favor y 275 en contra. La Cámara se reunirá por primera vez un sábado desde abril de 1982, durante la guerra de las Malvinas.

