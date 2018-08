Discriminación de LGTBI en Latinoamérica es déficit democrático, dice Almagro

La discriminación que la comunidad LGTBI sufre en Latinoamérica es un "déficit democrático", que es "inaceptable e intolerable", consideró hoy el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

"La desigualdad es un déficit en democracia que es inaceptable e intolerable", apuntó Almagro, quien participó junto a los ministros de Asuntos Exteriores de Chile, Roberto Ampuero, y de Canadá, Chrystia Freeland, en la inauguración de la Conferencia Mundial de la Coalición por la Igualdad de Derechos sobre los Derechos Humanos y el Desarrollo Inclusivo de las Personas LGBTI en Vancouver.

Durante la apertura, Almagro subrayó que la situación en Latinoamérica "es mejor" que la que existe en otras regiones del mundo, pero reconoció que no es "ni mucho menos, suficiente".

Almagro enumeró algunos de los logros de Latinoamérica en materia de protección de la comunidad LGTBI (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales).

En ellos citó la aprobación de la "primera convención legalmente vinculante contra cualquier forma de discriminación, que prohíbe específicamente discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género".

El secretario general de la OEA añadió que "al menos 14 países" cuentan con leyes que prohíben la discriminación y abusos contra personas LGTBI, y que "cinco o seis países" han aprobado el matrimonio entre personas homosexuales.

También destacó que existe una gran brecha entre la normativa aprobada por Latinoamérica y la realidad que vive esta comunidad.

"En México, en los últimos 20 años se han producido al menos 1.000 asesinatos homofóbicos; la población transgénero tiene graves obstáculos para conseguir trabajos formales, lo que les empuja a trabajos sexuales y les expone a la violencia", explicó.

En Brasil se produce un asesinato cada 25 horas debido la orientación sexual de la persona", añadió.

A true honor to participate in the #EqualRightsCoalition Conference. Inequality is a democratic deficit. To achieve equality & full rights for #LGBTI we must put principles first to end discrimination. Leaving no one behind means ensuring #Morerights4MorePeople pic.twitter.com/plaMITpFhf