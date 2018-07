Doctrina de Trump: Hazte el duro, no dejes pasar desaires

A fuerza de tuits, va emergiendo una Doctrina de Trump: Di que tienes un poderío incontrastable, no toleres desaires y contragolpea con más fuerza... al menos de palabra.

La respuesta del presidente Donald Trump en mayúsculas a una provocación relativamente menor de Irán es un nuevo ejemplo de la negativa del mandatario a mostrar debilidad y continúa un patrón que ha generado roces con Corea del Norte, China y hasta los aliados de la OTAN. La única excepción notable, Rusia.

La retórica llena de bravuconadas de Trump ha pasado a ser uno de sus sellos en el terreno de política exterior. Y los resultados han sido modestos.

Su tuit del domingo por la noche advirtiendo sobre “CONSECUENCIAS QUE POCOS HAN SUFRIDO EN LA HISTORIA” tomó por sorpresa a la gente de Trump, generó una nueva ronda de confusión sobre la política exterior del país y desató temores de una posible confrontación nuclear en el Medio Oriente. El tuit trajo a la mente la amenaza del año pasado de desatar “fuego y furia” sobre Corea del Norte, parte de unas fanfarronadas en las que él y el gobierno de Kim Jong Un compararon el tamaño de sus botones nucleares.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!