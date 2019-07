Dominicana arresta al magnate y programador John McAfee

John McAfee, multimillonario estadounidense, programador y fundador de la compañía de antivirus y software McAfee, fue detenido el miércoles en la costa norte de República Dominicana junto a un grupo de personas de diferentes nacionalidades, según informaron autoridades de las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público.

McAfee fue detenido al atracar un yate en Puerto Plata, una provincia que da acceso al Atlántico.

Durante el apresamiento le fue incautada una cantidad de diversas armas de alto calibre, municiones y utilería militar, razón por la cual se encuentras bajo interrogatorio.

El lujoso yate “The Great Mystery” se encuentra retenido por las autoridades para fines de investigación, así como todo lo encontrado en su interior luego de que atracara en la marina turística de “Ocean World”, en la zona de Cofresí.

Los extranjeros detenidos son los estadounidenses Richard Alan Gibson y Elizabeth McAfee, el alemán Robert Whitfield, el bahameño Oral Thompson y el haitiano Vasner Louis.

Las autoridades no han ofrecido mayores detalles hasta el momento.

McAfee es vinculado a la muerte de quien fue su vecino en Belice en 2012 y fue detenido en 2015 por conducir drogado. Se encontraba prófugo desde principios de este año.

También es buscado por autoridades estadounidenses como la CIA y el FBI, por supuesta evasión de impuestos.

Leaving detention (don't judge my looks - four days of confinement). I was well treated. My superiors were friendly and helpful. In spite of the helpful circumstances, we've decided to move on. More later. pic.twitter.com/V4539uYCHR