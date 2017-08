Donald Trump condena el atentado terrorista en Barcelona

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump condenó este jueves "el ataque terrorista" en Barcelona, España donde hasta el momento se ha confirmado la muerte de una persona y una treintena de heridos tras ser atropellados por una furgoneta.

Trump, a través de un mensaje en Twitter expresó que Estados Unidos condena el ataque y que hará lo que sea necesario para ayudar. Además pidió a esta nación ser fuerte ante este atentado.

The United States condemns the terror attack in Barcelona, Spain, and will do whatever is necessary to help. Be tough & strong, we love you!