635x357 Dorian pone rumbo a EEUU tras dejar pocos daños en el Caribe. FREIDA FRISARO y ADRIANA GOMEZ LICON (Associated Press)

El huracán Dorian representaba una creciente amenaza para Florida al avanzar en mar abierto el jueves tras causar daños limitados en Puerto Frico y las Islas Vírgenes.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dijo que se espera que Dorian alcance la Categoría 3 antes de tocar tierra en Estados Unidos en algún punto entre los Cayos de Florida y el sur de Georgia el domingo por la noche o el lunes por la mañana.

En gran parte de la costa este de Florida, los residentes acudieron a supermercados y estaciones de gasolina, para abastecerse en espera de la tormenta. Algunos residentes estaban dando información actualizada sobre nuevos embarques de agua para reabastecer estantes casi vacíos en tiendas ocales.

El gobernador de Florida Ron DeSantis declaró el estado de emergencia para los condados orientales y centrales del estado el miércoles y planeaba visitar el Centro Nacional de Huracanes en Miami el jueves por la mañana. “Todos los residentes de la costa este de Florida deben contar con provisiones para 7 días, alistar sus viviendas y mantenerse atentos a la trayectoria”, tuiteó DeSantis

Gobiernos municipales a lo largo de la costa central del este distribuyeron sacos de arena y muchos residentes acudieron a almacenes minoristas para comprar agua, alimentos enlatados y suministros de emergencias.

"Parece que el huracán Dorian va a llegar a Florida el domingo por la noche”, dijo en Twitter el presidente Donald Trump el jueves la mañana. “Estén preparados y por favor sigan las instrucciones estatales y federales. ¡Va a ser un Huracán grande. Quizás uno de los más grandes!”.

Dorian pasó el miércoles por las Islas Vírgenes como un huracán de Categoría 1 y azotó Puerto Rico con lluvias y fuertes vientos.

La tormenta causó apagones totales en St. Thomas y St. John de las Islas Vírgenes Estadounidenses y apagones aislados en St. Croix, dijo el vocero gubernamental Richard Motta. La tormenta derribo árboles y al menos un poste del tendido eléctrico en St. Thomas.

No hubo reportes de daños severos en las Islas Vírgenes Británicas, donde el gobernador Augustus Jaspert dijo que los equipos trabajaban ya para despejar caminos e inspeccionar infraestructura desde el miércoles por la tarde.

“Estamos contentos porque no ha habido daños que lamentar”, comentó el alcalde de Culebra, William Solís, a The Associated Press, apuntando que sólo una localidad se quedó sin electricidad.

El jueves por la mañana, Dorian tenía su eje a unos 240 kilómetros (150 millas) al norte-noroeste de San Juan, Puerto Rico. El Centro de Huracanes dijo que sus vientos máximos sostenidos alcanzaban 140 kilómetros por hora (85 mph) y la tormenta se desplazaba con rumbo noroeste a 20 kilómetros por hora (13 mph).