Acusan a pareja de muerte de bebé por sobredosis en EEUU

Una pareja de Virginia ha sido acusada de la muerte de una bebé de dos meses, aparentemente de una sobredosis de heroína y cocaína.

La prensa local informó que un jurado de instrucción en Danville, Virginia, acusó a Eugene Chandler, de 27 años, y Shaleigh Brumfield, de 26, de homicidio agravado y abuso y abandono de un menor.

Según la policía, los agentes que respondieron a un pedido de ayuda en noviembre de 2018 encontraron a Chandler con la beba en sus brazos. Trataron de darle masaje cardíaco, pero la beba fue declarada muerta en el hospital.

La autopsia reveló que falleció por intoxicación aguda con heroína y cocaína cuando dormía junto a la pareja. Los investigadores dijeron que encontraron pruebas de consumo de drogas en la casa.

Chandler y Brumfield están presos sin derecho a fianza.

