EEUU: Combinación de cigarro y aerosol hace estallar un auto

Un automóvil explotó el jueves cuando un hombre que estaba en el interior encendió un cigarro tras haberse rociado con un aerosol, indicó la policía de Maryland.

La combinación de cigarro y aerosol ocasionó una “repentina y violenta expansión de las moléculas de aire” dentro del automóvil, lo que provocó el estallido en el que el techo se elevó, el parabrisas se rompió en pedazos y las puertas se abrieron, dijo Jennifer Peach, portavoz de la policía del condado de Baltimore, en declaraciones al periódico The Baltimore Sun.

El conductor parecía ileso y fue trasladado a un hospital para verificar su audición, dijo Peach. Sin embargo, la policía del condado de Baltimore publicó en sus redes sociales que el hombre había sido llevado a una unidad de quemaduras con lesiones graves.

No se ha dado a conocer su identidad.

At 1124 today, #BCoFD and #BCoPD responded to a vehicle fire at 1620 Whitehead Ct. in #Woodlawn. Subject had sprayed aerosolized deodorant and then lit cigarette. Patient was transported to Bayview Hospital Burn Unit with serious injuries. ^TR pic.twitter.com/H21xy7A9Rt