EEUU: Encuentran a niña robada hace 18 años

Robada horas después de nacer en un hospital de Florida hace 18 años, una joven que llegó a sospechar que no formaba parte de la familia que la crio fue hallada en South Carolina y la policía acusó de secuestro a la mujer que se decía su madre, se anunció el viernes.

Gracias a un análisis de ADN, la joven mujer ahora conoce el nombre que recibió al nacer: Kamiyah Mobley.

El jefe de policía de Jacksonville, Florida, Mike Williams dijo el viernes en conferencia de prensa que la joven está bien de salud pero, obviamente, abrumada.

Las autoridades arrestaron a Gloria Williams, de 51 años, de Walterboro, South Carolina, en la casa donde Mobley creció, y la acusaron de secuestro y de interferir con la custodia.

En Jacksonville, la familia original de Kamiyah "lloró de alegría" cuando un detective les dijo que habían encontrado a su bebé. En unas horas el mismo viernes, lograron ponerlos en contacto a través de video chat.

"Se parece a su papá", dijo a The Associated Press la abuela paterna Velma Aiken después de que se vieron ambas por primera vez a través de FaceTime. "Actúa como si hubiera hablado con nosotros todo el tiempo. Nos dijo que pronto estará aquí con nosotros".

Mobley tenía apenas ocho horas de nacida cuando se la llevó una mujer que se hizo pasar por enfermera en el University Medical Center en 1998. Hubo una búsqueda masiva que abarcó toda la ciudad y con el paso de los años llegaron miles de pistas, pero al parecer las autoridades no sabían de su paradero.

Las autoridades dijeron que Mobley fue criada con un nombre diferente y fue hasta hace unos meses que ella comenzó a pensar que la secuestraron. Posteriormente se hizo un análisis de ADN que fue comparado con la base de datos del Centro Nacional de Menores Desaparecidos y Explotados y hallaron una coincidencia.

Cuando pasaron 10 años del rapto, su madre, Shanara Mobley, dijo al Florida Times-Union que cada año guardaba en el congelador una rebanada del pastel de cumpleaños de Kamiyah.

"Es estresante despertar cada día sabiendo que tu niña está afuera y tú no tienes forma de estar con ella o hablarle", dijo Mobley al diario en 2008.

Mientras la joven y su recién encontrada familia trabajan en una nueva relación, Aiken dijo que está emocionada de que ahora podrán hablar todo lo que quieran.

#KamiyahMobley - Suspect Gloria Williams, 51 years old was arrested this morning in SC. #JAX #JSO #Jacksonville pic.twitter.com/RvwehAcAyE