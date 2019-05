EE.UU. insta a Fuerzas Armadas de Venezuela a apoyar levantamiento de Guaidó

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, instó este martes a las Fuerzas Armadas de Venezuela a defender "las instituciones legítimas contra la usurpación de la democracia", después de que el líder opositor Juan Guaidó anunció que "la familia militar" dio el paso de unírsele.

Asimismo, el secretario de Estado, Mike Pompeo, señaló en otro tuit que EE.UU. "apoya absolutamente al pueblo venezolano en su búsqueda de la libertad y la democracia".

En la madrugada de este martes, Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, anunció el lanzamiento de la "Operación Libertad" para conseguir "el cese definitivo de la usurpación" que considera hace Nicolás Maduro de la Presidencia, mientras que desde el Gobierno se denunció la puesta en marcha de "un golpe militar" en Venezuela.

"Son muchos los militares. La familia militar de una vez dio el paso. A todos los que nos están escuchando: es el momento, el momento es ahora, no solo de la calma sino del coraje y la cordura para que llegue la calma a Venezuela, Dios los bendiga, seguimos adelante. Vamos a recuperar la democracia y la libertad en Venezuela", sostiene Guaidó en un video difundido en Twitter.

El líder opositor, que se encuentra en las cercanías de la base aérea de La Carlota, en el este de Caracas, convocó así a los demás miembros de la Fuerza Armada a acompañar esta gesta "en el marco de la Constitución, en el marco de la lucha no violenta".

Junto a Guaidó, jefe del Parlamento, se encuentra Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular (VP) y quien fue liberado esta mañana de su arresto domiciliario pese a que sobre él pesa una sentencia de casi 14 años de prisión.

Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este martes que han "derrotado los golpes de Estado" y lo harán "nuevamente" con el alzamiento de Guaidó, que se levantó junto a un grupo de militares.

. @vladimirpadrino: The FANB must protect the Constitution and the Venezuelan people. It should stand by the National Assembly and the legitimate institutions against the usurpation of democracy. The United States stands with the people of Venezuela.