EEUU: Gobernador y perro firman ley contra maltrato animal

El gobernador de Pensilvania, Tom Wolf, y un perro Boston terrier que fue encontrado enfermo en un sitio de crianza de animales firmaron el miércoles una norma que fortalecerá las leyes en contra del maltrato animal y el abandono.

El gobernador demócrata firmó la ley en el jardín del Capitolio del estado y luego ayudó al perro de nombre “Libre” a mojar su pata en tinta y estamparla en la legislación. Libre era un cachorro cuando fue encontrado el año pasado en el condado de Lancaster.

La directora de la Sociedad Protectora de Animales de Estados Unidos, Kristen Tullo, dijo que la legislación es el paquete de protección animal más completo del estado.

Entrará en vigor en dos meses. La ley tipifica como delitos torturar a un animal intencionalmente, así como el descuido o maltrato que le cause heridas severas o la muerte. Los dueños de perros podrían ser castigados por atarlos en ciertas situaciones.

El maltrato animal es un delito en limitadas situaciones en la ley vigente.

The Animal Abuse Statute Overhaul is now law. Thank you to everyone who worked so hard for this, and #Libre for helping sign the bill today. pic.twitter.com/ExvFZxLq1N