EEUU: Guardacostas realizan espectacular decomiso de drogas

Efectivos de los Guardacostas de Estados Unidos abordaron un semisubmarino en movimiento durante una de las 14 operaciones para confiscar cocaína y marihuana que realizan desde mayo en aguas internacionales por México, Centro y Sudamérica.

La agencia divulgó el jueves un video espectacular del encuentro con los contrabandistas. Muestra a una embarcación de los Guardacostas avanzando a la par del submarino mientras alguien grita en español que se detengan. El submarino sigue adelante mientras que efectivos de los Guardacostas se acercan lo suficiente como para abordar, mientras alguien golpea varias veces la escotilla y la abre y las personas a bordo del submarino se rinden con las manos en alto.

Los Guardacostas dijeron que la cocaína y marihuana, que tienen un valor de calle de 569 millones de dólares, fue incautada en operaciones realizadas en los últimos dos meses.

El vicepresidente Mike Pence estuvo presente el jueves cuando se descargaron 39.000 libras (17.690 kilos) de cocaína y 933 libras (423 kilos) de marihuana del barco Munro en la Estación Aérea de la Naval North Island en Coronado.

Arrestaron a 35 personas por presunto contrabando.

También se divulgaron fotos de los Guardacostas hundiendo botes de narcotraficantes.

