EEUU: Hombre arrestado por violar a mujer discapacitada

La policía en Florida arrestó a un hombre que se disponía a salir del país para evitar cargos de que violó a una mujer discapacitada mentalmente.

La policía de Boynton Beach dijo que Pascal Estime fue arrestado el sábado en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood cuando se disponía a abordar un vuelo hacia Haití.

Dijo que Estime, de 55 años, agredió sexualmente en el 2004 a la mujer, que entonces tenía 20 años, y la dejó embarazada. La mujer tiene un cociente intelectual de 50. Se sometió a un aborto y el feto fue mantenido como evidencia.

La policía no había conseguido localizar a Estime hasta el año pasado, cuando fue ubicado en Orlando. Análisis de ADN mostraron que él era el padre del feto.

Estime quedó detenido sin fianza.

