EEUU: Identifican restos de niño de 10 años

Las autoridades identificaron los restos de un niño de 10 años hallados debajo de una valla publicitaria en Carolina del Norte hace dos décadas, informó la policía el martes.

Se trata de Robert "Bobby" Adam Whitt, nacido en Michigan y criado en Ohio, dijo a la prensa el jefe policial Charles Blackwood.

El año pasado, la experta que ayudó a resolver un caso de asesinatos múltiples, Barbara Rae-Venter, usó residuos de ADN para determinar que se trató de un menor mitad blanco y mitad asiático. Registros de ADN identificaron a un familiar.

Ese pariente reveló el nombre de Bobby, explicando que la familia pensó que la madre se lo había llevado a Corea del Sur. Con base en esa información, la policía estableció que una mujer hallada en el condado de Spartanburg en Carolina del Sur era la madre de Bobby.

Las autoridades han identificado a un sospechoso, que está encarcelado por un caso distinto. El sospechoso no ha sido acusado en el caso del menor.

