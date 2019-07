EEUU sanciona a tres hijastros de Maduro y a importante empresario colombiano

EEUU sancionó este jueves a tres hijastros del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y al empresario colombiano Alex Saab por supuestamente haber usado el programa de comida subsidiada conocido como Clap para lucrarse con "cientos de millones de dólares", adelantó a Efe un funcionario del Gobierno.

"Hoy estamos imponiendo sanciones para acabar con uno de los esquemas más despreciables que se han ejecutado contra el pueblo venezolano (...) No permitiremos que Maduro se beneficie de la hambruna forzada del pueblo venezolano", manifestó ese funcionario, que habló con Efe bajo condición de anonimato.

Los hijastros de Maduro sancionados son Walter, Yosser y Yoswal Flores, conocidos como "Los Chamos" y que fueron amonestados junto a otros siete individuos, incluido Saab.

