EEUU no quiere ser el "policía de Medio Oriente", dice Trump tras decisión sobre Siria

Estados Unidos no quiere ser el "policía de Medio Oriente", escribió en Twitter este jueves el presidente Donald Trump, al defender su controversial decisión de retirar las fuerzas estadounidenses de Siria.

"¿Quiere Estados Unidos ser el policía de Medio Oriente, para no obtener NADA e invirtiendo vidas valiosas y miles de millones de dólares para proteger a otros que, en casi todos los casos, no aprecian lo que estamos haciendo? ¿Queremos estar ahí para siempre? Es tiempo de que otros peleen finalmente...", tuiteó.

"Rusia, Irán, Siria y muchos otros no están contentos con la retirada de Estados Unidos, pese a lo que dicen las Noticias Falsas, porque ahora tendrán que enfrentar al EI y a otros, a quienes odian, sin nosotros", siguió.

Y añadió: "Estoy construyendo, de lejos, el más poderoso ejército del mundo. ¡Si EI nos golpea, está condenado!".

El presidente estadounidense enfrenta una intensa oposición a su inesperado anuncio del miércoles de que como EI había sido derrotado en la región, Estados Unidos retiraría a sus 2.000 soldados de Siria.

La decisión se pasó por alto la opinión de legisladores estadounidenses, del Pentágono y de aliados internacionales.

Sin embargo, en otro tuit el mandatario aseguró que "salir de Siria no representa ninguna sorpresa".

"He hecho campaña para hacerlo desde hace años, y hace seis meses cuando muy públicamente anuncié que quería hacerlo accedí a quedarnos más tiempo", aseguró.

La medida tendría importantes consecuencias geopolíticas y plantea cuestiones relativas al futuro de las milicias kurdas apoyadas por Estados Unidos que combaten contra EI en la zona, donde se cree que permanecen miles de yihadistas.

Does the USA want to be the Policeman of the Middle East, getting NOTHING but spending precious lives and trillions of dollars protecting others who, in almost all cases, do not appreciate what we are doing? Do we want to be there forever? Time for others to finally fight.....