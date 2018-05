EEUU: Ordena frenar producción de cerveza con cannabidiol

Las autoridades federales estadounidenses han ordenado a una cervecería de San Francisco que deje de producir una cerveza artesanal con cannabidiol, un extracto derivado del cáñamo conocido como CBD, dado a que carece de los permisos adecuados.

El Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés) permitirá a Black Hammer Brewing vender el resto de las cervezas que ya ha producido con CBD, incluyendo una IPA llamada Toke Back Mountain que apareció en 2017 en homenaje a la fecha del 4 de abril, en la que se celebra todo lo relacionado con la marihuana.

Al igual que la marihuana, el cáñamo es una planta de cannabis, pero contiene bajas cantidades de tetrahidrocannabinol (THC), el ingrediente psicoactivo del cannabis. El CBD es un cannabinoide no psicoactivo.

El periódico The San Francisco Chronicle reportó el miércoles que la orden para dejar vender cerveza con cannabidiol fue emitida porque el buró de comercio exige un permiso especial para el uso de ingredientes no convencionales para la producción de una cerveza.

Los dueños de la cervecería planean solicitar autorización.

Resulta sorprendente lo que es considerado convencional y lo que no en la industria cervecera estadounidense. La rosa mosqueta se encuentra entre los ingredientes convencionales, pero el agua de rosas no. La guayaba es considerada convencional, pero no así el maracuyá.

No son considerados convencionales el cáñamo ni el terpeno, los ingredientes que le dan a la cerveza Black Hammer su sabor a marihuana.

“Nuestra clientela adora las cervezas con CBD, y nos entristece tener que dejar de producirla”, dijo Jim Furman, dueño de la cervecería.

Furman dijo considerar a Hippie Hill, una cerveza IPA Imperial, su más exitosa de las ocho cervezas con CBD que ha creado.

“Es la que cuenta con el sabor más marcado a marihuana”, sostuvo.