Recupera hombre mano cercenada en un pleito en EEUU

Un residente de Massachusetts cuya mano fue cercenada con un machete durante una pelea la recuperó a través de una cirugía de reimplante, y las autoridades señalaron que el presunto responsable quedó detenido sin derecho a fianza.

El diario The Sun ( http://bit.ly/2oNAxeD ) reportó que la policía respondió la noche del miércoles a un llamado sobre la riña ocurrida en el proyecto de vivienda pública Lowell. Fiscales dijeron que los agentes encontraron primero sólo la mano porque la víctima se fue del lugar gritando.

Su familia dijo a las autoridades que la mano fue reimplantada en un hospital.

El presunto responsable, Domingo Ayala, de 54 años, quedó detenido el jueves sin derecho a fianza y en espera de una audiencia en la que se determinará si es peligroso. Ayala enfrenta cargos que incluyen agresión y asalto con un arma peligrosa.

Los fiscales dijeron que la víctima discutió con el hijo de Ayala y en algún momento éste sacó el machete. El abogado de Ayala no respondió de inmediato una llamada telefónica de The Associated Press que buscaba su comentario.