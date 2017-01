"Varios muertos" en tiroteo en aeropuerto de Fort Lauderdale

Varias personas murieron en un tiroteo registrado este viernes en el aeropuerto de Fort Lauderdale, 50 Km al norte de Miami en Florida, confirmó la oficina del alguacil.

"Tiroteo en el aeropuerto internacional Fort Lauderdaly-Hollywood con múltiples personas muertas. Una persona bajo custodia", escribió la institución en su cuenta en Twitter.

Imágenes de televisión mostraban a los pasajeros corriendo para ponerse a salvo y a cerca de dos centenares de personas congregadas sobre la pista del aeropuerto.

I'm at the Ft. Lauderdale Airport. Shots have been fired. Everyone is running. — Ari Fleischer (@AriFleischer) January 6, 2017



Confirmed: Shooting at Fort Lauderdale -Hollywood International Airport with multiple people dead. One subject in custody. — Broward Sheriff (@browardsheriff) January 6, 2017



Communications received a call around 12:55 p.m. about shots fired at 100 Terminal Drive at Fort Lauderdale -Hollywood Int'l Airport. — Broward Sheriff (@browardsheriff) January 6, 2017