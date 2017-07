EEUU celebra el 4 de julio con desfiles y fuegos artificiales

635x357 EEUU celebra el 4 de julio con desfiles, fuegos artificiales. REBECCA GIBIAN (Associated Press)

Los estadounidenses celebraban el martes el cumpleaños 241 de su país con desfiles, fuegos artificiales y hasta el extravagante espectáculo de los concursos para ver quien come más hot dogs.

Las festividades por el Día de la Independencia incluyen un picnic en la Casa Blanca y celebraciones en una ciudad dedicada al esquí en Utah, cuyos residentes ni siquiera estaban seguros inicialmente de que estarían en casa para el festivo debido a los recientes incendios forestales.

Entre la pompa y la celebración, el 4 de julio llega a un pueblo profundamente dividido sobre la dirección de la nación, después de las elecciones presidenciales del año pasado y enfrentamientos políticos sobre la inmigración, la atención de la salud y otros temas en los primeros meses del gobierno del presidente republicano Donald Trump.

Por si fuera poco, se aplicaron diversas medidas de precaución en esta era de preocupaciones por la seguridad nacional.

Joey "Jaws" Chestnut se preparaba el martes para defender su título como el mayor tragón de perros calientes. Se enfrentará en una revancha contra Matt "The Megatoad" Stonie en Coney Island.

En la división femenina de la competencia, Miki Sudo consiguió el martes su cuarta victoria consecutiva en un enfrentamiento realizado en un restaurante de la cadena Nathan's Famous en Nueva York. La mujer de Las Vegas comió 41 hot dogs _con todo y sus bollos_ en 10 minutos y venció así a Michelle Lesco, quien ingirió 32. Sonya "The Black Widow" Thomas se colocó en tercer lugar con 30.

Un espectáculo en la capital estadounidense, transmitido por la cadena PBS, incluirá fuegos artificiales y las actuaciones de The Beach Boys, The Four Tops, los músicos country Kellie Pickler y Trace Adkins, y dos personajes que lucharon por la independencia en una galaxia muy lejana: los robots de "Star Wars" R2-D2 y C-3PO. Este año marca el 40 aniversario de la primera película de la serie.