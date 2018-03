EEUU condena a brasileño con 20 millones en el colchón

La justicia estadounidense condenó a tres años de prisión por lavado de dinero a un brasileño detenido tras el hallazgo de 20 millones de dólares ocultos dentro de un colchón.

Cleber Rene Rizerio Rocha, quien se declaró culpable en octubre, recibió su condena el jueves en un tribunal federal en Massachusetts.

El dinero fue hallado en Westborough en enero de 2017 en el curso de una investigación a la difunta empresa telecom TelexFree Inc., que según los fiscales servía de fachada para un fraude multimillonario bajo la forma de una estafa piramidal.

TelexFree tenía escasos clientes y obtenía sus ingresos al atraer inversiones con la promesa de recibir pagos por poner avisos en línea, dijeron los fiscales.

Añadieron que Rocha, de 28 años, trabajaba de correo para un directivo prófugo de TelexFree que sacaba los fondos de Estados Unidos.

