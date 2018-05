Tesoro de EEUU sanciona al dirigente venezolano Diosdado Cabello

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este viernes al poderoso líder venezolano Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido (PSUV), y a tres allegados, por diversos cargos de corrupción.

Cabello, uno de los dirigentes más influyentes del país, cometió "abusos de autoridad", y junto a su esposa Marleny Contreras, su hermano José David Cabello, y Rafael Sarria, formó una "red de corrupción", aseguró el Tesoro estadounidense.

En una extensa nota oficial, el Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, afirmó que "Cabello aprovechó su cargo oficial para participar en tráfico de drogas, lavado de dinero, apropiación de fondos estatales y otras actividades de corrupción".

De acuerdo con el Tesoro, en septiembre de 2017 el dirigente venezolano y su hermano José David "aprobaron un sistema de lavado de dinero basado en actividades financieras ilícitas que tenían como objetivo la estatal PDVSA".

El papel de Sarria, afirmó el Tesoro, habría sido "lavar dinero de funcionarios venezolanos mediante la compra de propiedades desde el año 2010", operaciones en las que operaba como "testaferro" de Cabello.

"Los dos tenían una relación comercial desde por lo menos 2010, cuando Sarria y Cabello tenían sociedades y corporaciones en Panamá, y Sarria poseía varias propiedades en Florida que estaban registradas a su nombre", apuntó el Tesoro.

Por ello, las sanciones de este viernes engloban también a tres empresas con sede de Miami "que son de propiedad o son controladas" por Sarria.

Con estas sanciones, las propiedades o bienes que Cabello y sus allegados posean en Estados Unidos resultan congeladas, y los sancionados tienen prohibido establecer relaciones comerciales con firmas o ciudadanos estadounidenses.

Treasury targets influential former Venezuelan official Diosdado Cabello Rondón and his corruption network: https://t.co/nvjDkN2P55