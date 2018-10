EEUU anuncia la eliminación del Tratado de Amistad de 1955 con Irán

El Gobierno de Estados Unidos anunció hoy que acabará con el Tratado de Amistad, Relaciones Económicas y Derechos Consulares firmado con Irán en 1955 en el marco de la tensión entre ambas potencias.

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, anunció hoy la eliminación del tratado que había sido utilizado por el Ejecutivo iraní para argumentar distintas violaciones por parte del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, en la relación bilateral.

La tensión entre ambos países ha aumentado de manera considerable desde que Trump llegara a la Presidencia, y especialmente después de que EE.UU. abandonara el pacto nuclear el pasado mayo.

. @SecPompeo: In light of how #Iran has abused the @cij_icj as a form for attacking the United States, I am therefore announcing today that the United States is terminating the Treaty of Amity with Iran. pic.twitter.com/AlPqUswsBC