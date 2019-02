EEUU sanciona a cinco funcionarios venezolanos cercanos al "expresidente" Maduro

El Departamento del Tesoro estadounidense anunció el viernes sanciones contra cinco funcionarios de inteligencia y seguridad cercanos al "expresidente" de Venezuela Nicolás Maduro.

"El Tesoro continúa teniendo como objetivos a oficiales que ayudaron al régimen ilegítimo de Maduro a reprimir al pueblo venezolano", indicó el Tesoro en un comunicado. Entre los sancionados figuran el jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y el comandante de la "Guardia Presidencial del ilegítimo expresidente Maduro".

