EEUU impone nuevas sanciones a Venezuela

El gobierno de Estados Unidos impuso nuevas sanciones a políticos aliados al gobierno del presidente Nicolás Maduro y pidió a países latinoamericanos congelar cualquier activo de la petrolera estatal venezolana.

En una reunión en Bogotá con el llamado Grupo de Lima, que reúne a países latinoamericanos opuestos a Maduro, el vicepresidente estadounidense Mike Pence también anunció que su gobierno enviará otros 56 millones de dólares para ayudar a las naciones vecinas de Venezuela a enfrentar la llegada masiva de venezolanos que huyen de la profunda crisis económica que enfrenta su país.

Pence llegó el lunes a la capital colombiana para discutir con sus aliados latinoamericanos los siguientes pasos ante la crisis en Venezuela, incluidos nuevos mecanismos para entregar ayuda humanitaria a los venezolanos, después de que el fin de semana falló un primer plan para introducir alimentos y medicinas.

Al encuentro también llegó el autodeclarado presidente interino venezolano, Juan Guaidó.

Mientras el vicepresidente se encontraba con representantes de los 14 países que integran el Grupo de Lima, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció la imposición de sanciones a cuatro gobernadores venezolanos aliados a Maduro.

Treasury targets Governors of 4 Venezuelan States aligned w/ former President Maduro. These officials are involved in corruption & blocking the delivery of critical humanitarian aid, exacerbating the ongoing humanitarian crisis. https://t.co/OUXjQ4gTZz