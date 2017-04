EEUU informó a Rusia antes del ataque en Siria

Estados Unidos acusó a Rusia de haber fallado en sus responsabilidades en Siria, pero avisó a Moscú antes de lanzar el bombardeo a una base aérea siria, en respuesta a un supuesto ataque con armas químicas del régimen de Bashar al Assad.

"Rusia falló en sus responsabilidades en Siria", aseveró el secretario de Estado Rex Tillerson en Mar-a-Lago, la residencia en Florida del presidente Donald Trump, donde se encuentran ambos.

El Pentágono afirmó que Rusia fue avisada antes del ataque para que no resultasen afectados los militares rusos que podían encontrarse en el lugar.

"Los rusos fueron avisados antes del ataque" de unos 60 misiles contra la base aérea, a través de la línea de comunicación especial establecida entre Washington y Moscú para evitar incidentes en Siria, según el portavoz del Pentágono, capitán Jeff Davis.

A lo largo del día, "hubo varias conversaciones" a través de la línea especial, señaló Davis.

Rusia realiza bombardeos en Siria desde septiembre de 2015. Esos ataques han ayudado al gobierno de Assad a retomar la ventaja frente a los rebeldes sirios.

Los militares estadounidenses y los rusos establecieron una línea de comunicación especial para intercambiar informaciones sobre sus respectivas operaciones, de modo de evitar cualquier incidente entre sus aparatos en el cielo sirio.

Statement from Pentagon Spokesman Capt. Jeff Davis on U.S. strike in #Syria https://t.co/c5AaEXpybj